Умер актер, сыгравший в фильме «Михайло Ломоносов», Максим Ивашкин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

В кино он начал сниматься, будучи ребенком.

Умер актер Максим Ивашкин

Фото: Кадр из сериала «Михайло Ломоносов», 1984 г.

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ТАСС: актер Максим Ивашкин скончался на 54 году жизни

Советский актер, получивший известность благодаря роли в фильме «Михайло Ломоносов», Максим Ивашкин скончался на 54 году жизни. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на близких артиста.

Максима Ивашкина не стало 4 октября. Причина его смерти не раскрывается.

«Максим скончался вчера», — сказал собеседник агентства в беседе с журналистом.

Дата и место похорон также пока неизвестны.

Зрителям Максим Ивашкин запомнился по работам в кино, в которых снялся еще подростком. В 11 лет, в 1983 году, актер сыграл в картине «Детский сад», а в 12 — в исторической многосерийной драме «Михайло Ломоносов». В ней он исполнил роль Василия Зуева. После съемок в «Михайло Ломоносове» в кино актер больше не снимался — Ивашкин стал частью труппы театра Бориса Покровского.

Позднее он получил образование в Российской академии имени Гнесиных.

Ранее 5-tv.ru писал, что биохакер и блогер Андрей Арбенин умер в возрасте 31 года. Причины его кончины также не раскрываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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