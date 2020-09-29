В крупных пожарах под Воронежем подозревают местных бизнесменов

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По данному факту инициирована прокурорская проверка.

Фото, видео: ТАСС / Адамян Александр; 5-tv.ru

В Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону. Прокуратура начала проверку.

Предположительно, областной центр и часть поселков оказались в огненном кольце из-за поджогов. Местные жители обвиняют во всем бизнесменов — якобы это с их ведома лес уничтожают специально для строительства новых коттеджей.

Пламя вплотную подошло к жилым массивам. Уничтожено несколько десятков строений, но к счастью, обошлось без пострадавших.

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