В крупных пожарах под Воронежем подозревают местных бизнесменов
По данному факту инициирована прокурорская проверка.
Фото, видео: ТАСС / Адамян Александр; 5-tv.ru
В Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону. Прокуратура начала проверку.
Предположительно, областной центр и часть поселков оказались в огненном кольце из-за поджогов. Местные жители обвиняют во всем бизнесменов — якобы это с их ведома лес уничтожают специально для строительства новых коттеджей.
Пламя вплотную подошло к жилым массивам. Уничтожено несколько десятков строений, но к счастью, обошлось без пострадавших.
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