Ученые предупредили о негативном влиянии татуировок на потоотделение

Ученые из Южного методистского университета предупредили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма, об этом сообщает Journal of Applied Physiology.

Специалисты отметили, что «рисунки» на теле негативно влияют на потоотделение человека, к такому заключению они пришли, изучив состояние кожи и потовых желез нескольких добровольцев. Обязательным условием для участия в эксперименте для них было наличие на теле татуировки размером не менее 5,6 квадратных сантиметров.

В ходе исследования на добровольцев надели специальные костюмы с трубками, через которые на протяжении получаса прокачивалась горячая вода. Эксперимент показал, что железы под татуировкой выделяли гораздо меньше пота, к тому же, он был более соленый.

Специалисты Южного методистского университета подчеркнули, что нарушение терморегуляции организма может вызвать определенные заболевания, о чем стоит переживать людям с крупными рисунками на теле.

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