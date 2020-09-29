Ученые предупредили о негативном влиянии татуировок на потоотделение

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Татьяна Меркер
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Исследователи Южного методистского университета США изучили состояние кожи добровольцев с «рисунками» на теле.

Ученые предупредили о негативном влиянии татуировок на потоотделение

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Ученые из Южного методистского университета предупредили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма, об этом сообщает Journal of Applied Physiology.

Специалисты отметили, что «рисунки» на теле негативно влияют на потоотделение человека, к такому заключению они пришли, изучив состояние кожи и потовых желез нескольких добровольцев. Обязательным условием для участия в эксперименте для них было наличие на теле татуировки размером не менее 5,6 квадратных сантиметров.

В ходе исследования на добровольцев надели специальные костюмы с трубками, через которые на протяжении получаса прокачивалась горячая вода. Эксперимент показал, что железы под татуировкой выделяли гораздо меньше пота, к тому же, он был более соленый.

Специалисты Южного методистского университета подчеркнули, что нарушение терморегуляции организма может вызвать определенные заболевания, о чем стоит переживать людям с крупными рисунками на теле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга.

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