Британские ученые определили, какие мужчины чаще изменяют своим половинкам
Специалисты связали верность партнера с его уровнем интеллекта.
Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi
Ученые из Института экономики Великобритании попытались дать научное объяснение факту измен со стороны мужчин. Неверность своим спутницам они связали с уровнем интеллекта представителей мужского пола.
Специалисты провели исследование и выяснили, что большинство «гулящих» мужчин отличает низкий показатель IQ. Простыми словами, изменяют своим половинкам более глупые парни.
«Мозг умного мужчины принимает решение в пользу верности, потому именно такой вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму», — пояснили ученые.
Представители сильного пола с высоким уровнем интеллекта, по мнению экспертов, способны осознать факт того, что моногамные отношения намного выгоднее полигамных, в частности, с финансовой точки зрения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые вывели формулу незабываемого секса.
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