Британские ученые определили, какие мужчины чаще изменяют своим половинкам

Ученые из Института экономики Великобритании попытались дать научное объяснение факту измен со стороны мужчин. Неверность своим спутницам они связали с уровнем интеллекта представителей мужского пола.

Специалисты провели исследование и выяснили, что большинство «гулящих» мужчин отличает низкий показатель IQ. Простыми словами, изменяют своим половинкам более глупые парни.

«Мозг умного мужчины принимает решение в пользу верности, потому именно такой вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму», — пояснили ученые.

Представители сильного пола с высоким уровнем интеллекта, по мнению экспертов, способны осознать факт того, что моногамные отношения намного выгоднее полигамных, в частности, с финансовой точки зрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые вывели формулу незабываемого секса.