Британские ученые определили, какие мужчины чаще изменяют своим половинкам

|
Татьяна Меркер
78

Специалисты связали верность партнера с его уровнем интеллекта.

Британские ученые определили, какие мужчины чаще изменяют своим половинкам

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Ученые из Института экономики Великобритании попытались дать научное объяснение факту измен со стороны мужчин. Неверность своим спутницам они связали с уровнем интеллекта представителей мужского пола.

Специалисты провели исследование и выяснили, что большинство «гулящих» мужчин отличает низкий показатель IQ. Простыми словами, изменяют своим половинкам более глупые парни.

«Мозг умного мужчины принимает решение в пользу верности, потому именно такой вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму», — пояснили ученые.

Представители сильного пола с высоким уровнем интеллекта, по мнению экспертов, способны осознать факт того, что моногамные отношения намного выгоднее полигамных, в частности, с финансовой точки зрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые вывели формулу незабываемого секса.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.67
1.85 91.48
1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Какие сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья?
8:19
Кэмерон закончил съемки «Аватара-2»
8:07
«Мое все»: Галь Гадот показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы
7:59
В Баку заявили об артобстреле Арменией Дашкесанского района Азербайджана
7:51
Британские ученые определили, какие мужчины чаще изменяют своим половинкам
7:44
Ракеты долетели до Ирана в ходе конфликта Армении и Азербайджана — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потерял все, что было»: Алексей Воробьев о тяжелой болезни
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок