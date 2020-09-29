«На холодец выбрал»: Митя Фомин поиграл на нервах у своих поклонников

Певец Митя Фомин поделился со своими подписчиками в Instagram странным фото с отрубленными конечностями. К счастью, искусственными. Позади позирующего артиста видны и другие «части тела».

«Вот ведь говорят, мол, руки в ноги и иди, — шутливо подписал жуткий снимок Фомин. — Хотя наоборот, как выясняется, тоже можно. Я, это, пошел тогда в кошмары ваших снов».

Instagram @mf_agent

Солист группы Hi-Fi не объяснил, почему выложил снимок с «отрубленными» ногами. Было ли это в рамках работы или подготовки к Хэллоуину, тоже непонятно. Подписчики Фомина не пришли в восторг от такой публикации и выразили свое возмущение.

«Фу, какая мерзость!»;

«Ох, страх-то какой»;

«Честно говоря мне не совсем по душе», — написали они.

Но некоторые пользователи отреагировали на публикацию с юмором.

«Магазин моей мечты!»;

«Бери обе ножки, свежие, можно законсервировать. Зима близко, „пора крутить банки“!»;

«На холодец выбрал»;

«Приятного аппетита», — появилось в комментариях.

Митя Фомин прославился, как главное лицо и голос группы Hi-Fi. Он выступал там с 1998 по 2008 годы, после чего покинул группу ради сольной карьеры и новых проектов. Но после десятилетнего перерыва он вернулся и с 2018 года вновь является фронтменом коллектива.

Ранее 5-tv.ru писал, как Митя Фомин советует «правильно» изменять своим любимым.