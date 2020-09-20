Сочувствующий Тарзану Митя Фомин рассказал главное правило измены

Певец Митя Фомин сообщил, что стриптизер Тарзан делал неправильно, изменяя своей жене, певице Наташе Королевой. И речь не о факте романа, а о том, как именно он себя вел. По мнению Фомина, нужно было выбрать для любовных утех отличное от собственного дома место.

«Это говорит о том, что никогда нельзя *** у себя дома. Всегда на стороне! Либо в отелях, либо у кого-то», — хитро посоветовал Сергею Глушко Фомин в передаче «Ты не поверишь».

Сочувствие к Тарзану не помешало певцу отметить то, что скандал может пойти на пользу пострадавшей Королевой. Он напомнил, что та — красавица, отлично выглядит, имеет взрослого сына.

«Мне кажется, у нее началась уже вторая или третья жизнь!» — закончил мысль Фомин.

О возлюбленных самого бывшего солиста группы Hi-Fi известно немного. Он тщательно оберегает свои тайны и утверждает, что ему не удается совмещать жену и работу. Детей у него также нет. Иногда он выходит в свет с разными спутницами, но ни разу это не перетекло в серьезный роман.

Измена Тарзана Наташе Королевой вскрылась после обнаружения певицей факта кражи драгоценностей и наличных из их дома. Выяснилось, что отсутствие жены шоумен привел домой двух женщин. Позже Тарзан признался в измене, но теперь грозит судом всем, кто его цитирует.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Тарзана опубликовала новое зашифрованное послание.