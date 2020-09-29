Не упустите момент: астролог назвала три энергетически сильных дня октября

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Валентин Черников
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По словам специалиста Лилии Любимовой, эти даты особенно подходят для магических практик и составления карты желаний.

Фото, видео: Depositphotos / rudall30; Instagram @astrolog566

Октябрь готовит поклонникам астрологии и оккультных практик три энергетически сильных дня, благоприятных для ритуалов и составления карты желаний. Об это рассказала в Instagram астролог Лилия Любимова.

Лучший день месяца, по мнению специалиста, — 23 октября. В этот период Солнце будет находиться в первом градусе Скорпиона — знака секса, страсти и огня.

«Это плодовитый знак. Знак бурных чувств. Скорпион связан с большими деньгами, владением и вожделением. Это седьмой лунный день, символ которого Роза ветров или Жезл. Хорошо поработать с духами стихий: земли, если важно финансовое благополучие, или воды, если больше интересует эмоциональное счастье и любовь. Все практики нужно начинать после 16:00 по Москве, поскольку до этого времени Луна без курса», — рассказала Любимова.

Второй день, на который стоит обратить внимание — 13 октября. Это период мудрости и в то же время период, когда можно попасть в «болото собственных ложных искушений». Дата подходит для работы с внутренними целями и ценностями.

«Полезно разобраться, что является важным в нашей жизни. Это время спокойных небесных ритмов, когда нужно научиться правильно взаимодействовать со временем. А ведь наша проблема — проблема людей, живущих в эру Водолея, — это склонность разгоняться и ускоряться», — отметила автор поста.

Instagram @astrolog566

Наконец, третий день — 18 октября. Он удачен для ежедневных дел, бытовой магии и планирования на месяц. Подходит для привлечения удачи и благополучия. День мог бы быть хорош для активных действий, но Марс и Меркурий смазывают удачную картину. Поэтому 18 октября астролог рекомендует проводить ритуалы на здоровье и долголетие.

Ранее 5-tv.ru писал, что не стоит делать с 28 сентября по 4 октября, по мнению астролога.

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