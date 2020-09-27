Квадратура Марса и Сатурна: что не стоит делать с 28 сентября по 4 октября?

На неделе с 28 сентября по 4 октября представителям всех знаков зодиака стоит быть настороже. Причина — в сочетании сразу двух аспектов с Марсом. Поэтому лучше будет соблюдать определенную модель поведения, особенно в начале и конце недели.

Астролог Алена Никольская объяснила, как следует себя вести и на что обращать внимание в ближайшие несколько дней.

С 28 по 30 сентября

Начало недели — лучшее время для перевода своих отношений на новый уровень. Все потому, что Марс и Венера находятся в аспекте друг по отношению к другу. Марс отвечает за яркое, мужское, активное и интересное начало, а Венера — за способность быть красивой, обаятельной, влюблять в себя окружающих людей.

«Этот аспект обязательно используете, особенно если есть какие-то отношения, которые начинают развиваться в полной мере, — пояснила Никольская. — Самым точным будет в начале недели, в понедельник, вторник и среду, использовать эти дни для встречи с любимым».

Осторожность на работе

Всю неделю с 28 сентября по 4 октября Марс будет в напряженном аспекте к Сатурну. Особенно это может повлиять на рабочие процессы и важные проекты.

«Сатурн отвечает за руководителей, начальников, за людей вышестоящих, а также за людей вышестоящих, поэтому если вы собрались куда-то идти на поклон, чтобы решить свои вопросы, то лучше эту неделю повременить», — посоветовала астролог.

Девиз этой недели — осторожность. Поэтому лучше по мере сил перенести решение важных вопросов на следующую неделю.

Внимание, ЧП!

Алена Никольская предупреждает, что квадратура Марса и Сатурна очень аварийна. Это касается как передвижения по дорогам, так и работы в опасных условиях.

«Будьте аккуратны за рулем и когда просто являетесь участником движения, — предупредила она. — На таких аспектах часто бывают техногенные катастрофы. Если вы работаете на производстве, где может в самый неожиданный момент что-то пойти не так, будьте особенно внимательны к технике безопасности и соблюдайте все правила».

Из-за риска травм, ЧП и аварий на дороге лучше всего будет оставаться дома в компании своей второй половинки. Тогда эту непростую неделю получится пережить без потерь.

Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября.