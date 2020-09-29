Генпрокуратура требует признать геноцидом массовые убийства в Жестяной Горке в годы ВОВ
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Новгородской области останков 520 человек, в том числе — 200 детей.
Фото, видео: 53.мвд.рф; 5-tv.ru
Генпрокуратура подала в суд заявление о признании геноцидом расстрелов в деревне Жестяная Горка в Новгородской области во время войны. В 1942-43 годах фашисты проводили там казни советских военнопленных и местных жителей.
Существовала специальная расстрельная команда — более 20 человек — немцы, австрийцы и латыши. Предположительно, жертвами карателей стали более двух с половиной тысяч человек.
В этом году поисковики обнаружили останки 520 человек, в том числе — 200 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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