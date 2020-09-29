Генпрокуратура требует признать геноцидом массовые убийства в Жестяной Горке в годы ВОВ

Генпрокуратура подала в суд заявление о признании геноцидом расстрелов в деревне Жестяная Горка в Новгородской области во время войны. В 1942-43 годах фашисты проводили там казни советских военнопленных и местных жителей.

Существовала специальная расстрельная команда — более 20 человек — немцы, австрийцы и латыши. Предположительно, жертвами карателей стали более двух с половиной тысяч человек.

В этом году поисковики обнаружили останки 520 человек, в том числе — 200 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.