«Изучаем возможности тела!» — шестилетняя дочь Тимати показала «круговой» шпагат
Кадрами с очередной тренировки наследницы рэпера поделилась ее бабушка — Симона Юнусова.
Фото, видео: Instagram @simona280
Мама рэпера Тимати продолжает хвалиться успехами любимой внучки Алисы от союза музыканта с моделью Аленой Шишковой. Несмотря на то, что девочке всего шесть лет ее можно смело назвать профессиональной спортсменкой.
На страничке в своем Instagram Симона Юнусова опубликовала видеозапись с последнего занятия малышки гимнастикой. В кадре — дочь Тимати выполняет поразительно сложные упражнения под наблюдением тренера. В частности, не просто делает вертикальный шпагат, но и полностью описывает ногой окружность.
Удивительно, но в отличие от многих детей, Алиса ничуть не боится боли и, напротив, радостно улыбается во время исполнения трюка.
«Продолжаем изучать возможности своего тела!» — подписала ролик мама рэпера.
Поклонники Тимати его дочь, конечно, похвалили, а вот на Симону обрушился шквал негатива. В большинстве своем пользователи рунета сетовали, что малолетнего ребенка «истязают» жестокими тренировками и сочувственно «охали».
«Зачем?! Везде должен быть баланс. Потом жалуются, что больные суставы и делают миллион операций!»
«Эти занятия — какой-то родительский больной эгоизм!»
«Вы серьезно? А о последствиях разболтанных суставах не слышали?» — возмущались фанаты.
Однако Симона Юнусова на нападки хейтеров не отвечает. Она лишь продолжает гордиться своей малышкой и публиковать забавные фото и видео с ней в сети. К слову, порой мама Тимати и сама не прочь «оторваться по полной». Так, совершенно недавно, она похвалилась модным танцем на отдыхе в «балетно-приключенческом лагере», пишет «Экспресс-газета».
Ранее 5-tv.ru показал, как шестилетняя дочь Тимати ловко исполняет акробатические трюки.
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