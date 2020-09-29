Мама рэпера Тимати продолжает хвалиться успехами любимой внучки Алисы от союза музыканта с моделью Аленой Шишковой. Несмотря на то, что девочке всего шесть лет ее можно смело назвать профессиональной спортсменкой.

На страничке в своем Instagram Симона Юнусова опубликовала видеозапись с последнего занятия малышки гимнастикой. В кадре — дочь Тимати выполняет поразительно сложные упражнения под наблюдением тренера. В частности, не просто делает вертикальный шпагат, но и полностью описывает ногой окружность.

Удивительно, но в отличие от многих детей, Алиса ничуть не боится боли и, напротив, радостно улыбается во время исполнения трюка.

«Продолжаем изучать возможности своего тела!» — подписала ролик мама рэпера.

Instagram @simona280

Поклонники Тимати его дочь, конечно, похвалили, а вот на Симону обрушился шквал негатива. В большинстве своем пользователи рунета сетовали, что малолетнего ребенка «истязают» жестокими тренировками и сочувственно «охали».

«Зачем?! Везде должен быть баланс. Потом жалуются, что больные суставы и делают миллион операций!»

«Эти занятия — какой-то родительский больной эгоизм!»

«Вы серьезно? А о последствиях разболтанных суставах не слышали?» — возмущались фанаты.

Однако Симона Юнусова на нападки хейтеров не отвечает. Она лишь продолжает гордиться своей малышкой и публиковать забавные фото и видео с ней в сети. К слову, порой мама Тимати и сама не прочь «оторваться по полной». Так, совершенно недавно, она похвалилась модным танцем на отдыхе в «балетно-приключенческом лагере», пишет «Экспресс-газета».

Ранее 5-tv.ru показал, как шестилетняя дочь Тимати ловко исполняет акробатические трюки.