«Спортсменка растет»: Мама Тимати показала гимнастический трюк талантливой внучки

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Светлана Александрова
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Шестилетняя дочь рэпера и Алены Шишковой продемонстрировала на камеру колесо назад.

Фото, видео: Instagram @simona280

Мама рэпера Тимати Симона Черноморская (Юнусова) похвасталась гимнастическими достижениями шестилетней внучки Алисы. Женщина занимается воспитанием дочери музыканта от прежних отношений с моделью Аленой Шишковой.

Она уделяет девочке практически все свое время и регулярно делится новостями с многочисленными подписчиками в Instagram. На этот раз бабушка опубликовала видео, на котором Алиса, серьезно занимающаяся художественной гимнастикой, демонстрирует колесо назад. За кадром слышно, как девочку хвалит тренер.  

«Действительно красиво получилось», - подписала ролик Симона.

Instagram @simona280

Следящие за происходящем в семье музыканта пользователи полностью с ней согласились и в комментариях не скупятся на комплименты как юной гимнастке, так и ее бабушке.  

«Молодец, успехи налицо».

«Вау! Тоже так хочу!»

«Умница, какая гибкая!»

«Повезло Алисе с бабушкой!» - пишут фанаты.

«Я тут ни при чем. Это не мои достижения», - скромно заметила на один из хвалебных комментариев Симона Черноморская.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анастасия Решетова объявила, что расстается с Тимати 11 сентября, хотя слухи о том, что в семье не все гладко ходили давно. И в таком повороте событий многие сразу же обвинили Симону Юнусову, которая якобы невзлюбила «невестку».   

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