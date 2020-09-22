«Спортсменка растет»: Мама Тимати показала гимнастический трюк талантливой внучки
Шестилетняя дочь рэпера и Алены Шишковой продемонстрировала на камеру колесо назад.
Фото, видео: Instagram @simona280
Мама рэпера Тимати Симона Черноморская (Юнусова) похвасталась гимнастическими достижениями шестилетней внучки Алисы. Женщина занимается воспитанием дочери музыканта от прежних отношений с моделью Аленой Шишковой.
Она уделяет девочке практически все свое время и регулярно делится новостями с многочисленными подписчиками в Instagram. На этот раз бабушка опубликовала видео, на котором Алиса, серьезно занимающаяся художественной гимнастикой, демонстрирует колесо назад. За кадром слышно, как девочку хвалит тренер.
«Действительно красиво получилось», - подписала ролик Симона.
Следящие за происходящем в семье музыканта пользователи полностью с ней согласились и в комментариях не скупятся на комплименты как юной гимнастке, так и ее бабушке.
«Молодец, успехи налицо».
«Вау! Тоже так хочу!»
«Умница, какая гибкая!»
«Повезло Алисе с бабушкой!» - пишут фанаты.
«Я тут ни при чем. Это не мои достижения», - скромно заметила на один из хвалебных комментариев Симона Черноморская.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анастасия Решетова объявила, что расстается с Тимати 11 сентября, хотя слухи о том, что в семье не все гладко ходили давно. И в таком повороте событий многие сразу же обвинили Симону Юнусову, которая якобы невзлюбила «невестку».
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