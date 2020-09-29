«Весь в папу»: Тимати запечатлел первые шаги 11-месячного сына Ратмира

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Валентин Черников
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Рэпер похвастался очередной победой маленького наследника.

Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Сын рэпера Тимати, 11-месячный Ратмир Юнусов сделал первые уверенные шаги. Этот памятный момент его отец запечатлел на камеру и показал поклонникам в Instagram.

Малыш не в первый раз доказал, что опережает в развитии многих сверстников. В полгода он впервые произнес заветное слово «мама». Примерно тогда же он встал на ноги. А теперь с широкой улыбкой на лице бегает по коридору под умиление знаменитого родителя. И это притом, что лишь через три недели крохе исполнится год.

«Я мечтал запечатлеть первые самостоятельные шаги Ратмира Тимуровича и вот они! Вперед к новым целям, сын», — написал гордый папа под видео.

Instagram @timatiofficial

Фанаты исполнителя разделили вместе с ним радость и пожелали Юнусову-младшему в будущем еще не раз приятно удивить родителей.

«Самый счастливый момент для каждого отца. Поздравлю от души!»

«Эту радость в глазах ребенка можно смотреть бесконечно»;

«Красавчик! Весь в папу!» — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что шестилетняя дочь Тимати показала «круговой» шпагат.

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