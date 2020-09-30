Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, с гордостью продемонстрировал результаты своих усилий в борьбе с лишним весом. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал снимок, на котором позирует в обтягивающем спортивном костюме, подчеркивающем рельефные мышцы.

«Минус 16 килограммов. Весил 122. Сейчас 106», — похвастался артист и пообещал, что это только начало.

Instagram @bastaakanoggano

Поклонники Басты в большинстве своем поддержали энтузиазм рэпера, некоторые делятся в комментариях своим опытом кардинального похудения.

«Здорово! Минус 10 лет налицо!»

«Вась, не узнать!» — восхищаются фанаты.

Нашлись правда и те, кто иронизирует над фотографией.

«Втянул живот и вот уже неделю он не дышит!» — пошутил один из пользователей.

А кое-кого произошедшие с музыкантом перемены вообще не порадовали.

«Похудел. Верни массу!»

«Василий сильно не худей! Тебе так-то и в „теле“ хорошо (идет очень)», — пишут поклонники.

Как напоминает Teleprogramma.pro, это не первый раунд борьбы Басты с лишними килограммами. Он уже начинал худеть два года назад, ему удалось тогда сбросить 15 килограммов. Однако некоторое время спустя рэпер снова набрал вес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена Басты Елена Пинская, родившая артисту двух дочерей, утверждает, что жить с ним совсем не просто.