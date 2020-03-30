«Жить с Василием непросто»: Жена Басты рассказала о взаимоотношениях с супругом

Рэпер с радостью принял самоизоляцию из-за коронавируса.

Фото: Instagram @bastaakanoggano

Тема:
Эпидемия коронавируса

Карантинный режим пошел на пользу Василию Вакуленко, известному как рэпер Баста, и его домочадцам. В интервью журналу Hello! исполнитель рассказал, что теперь он может заняться делами, которые давно откладывал. А его супруга Елена Пинская и две дочери, Мария и Василиса, наконец-то вместе с главой семьи. Это первые выходные за долгое время, которые востребованный артист проводит в кругу семьи.

«Мы самоизолировались. Дети не ходят ни в школу, ни в садик. Планы изменились на 180 градусов. Стараемся с толком провести свободное время. Читаем книги, смотрим фильмы. Мы не падаем духом и стараемся помочь нашим близким перенести этот опасный жизненный момент», — рассказала Елена.

По словам Пинской, жить с Василием непросто, но она не в обиде на мужа за частое отсутствие дома. Компенсировать недостаток внимания Василий старается цветами. И, как говорит его жена, для него это поступок — рэпер считает себя человеком черствым и не романтичным. Иногда, как у и других пар, между супругами возникают разногласия. Но Елена всегда идет навстречу — делает скидку на усталость Басты от напряженной работы и его творческую натуру.

«Наша жизнь не лишена конфликтных ситуаций, и, наверное, это к счастью, поскольку так мы узнаем друг друга лучше, учимся понимать, уступать, уважать мнение партнера», — считает жена исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баста занялся благотворительностью для ветеранов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 мар
Выплаты семьям с детьми, помощь бизнесу: какие еще меры поддержки от государства ждут россиян в период эпидемии
30 мар
«Обстановка по кайфу!» — Волочкова на карантине показала «огненный» шпагат
30 мар
Выходная неделя — не каникулы: чем может обернуться беспечность некоторых россиян в период карантина
30 мар
В России разрабатываются три вакцины от COVID-19
30 мар
«Никого не впускает и не выпускает»: Родион Газманов рассказал о карантине отца
30 мар
Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч жертв COVID-19 в США
30 мар
Спрос рождает предложение: презервативы в Москве подорожали больше гречки
30 мар
«Едет крыша не спеша»: Боярская на самоизоляции выразила респект домохозяйкам
30 мар
Проверка начата в Подмосковье после заявлений о комендантском часе
30 мар
Подросток умер в Португалии после заражения COVID-19

Читайте также

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Балерина Кремлевского дворца стала жертвой интернет-мошенников
6:38
Выплаты семьям с детьми, помощь бизнесу: какие еще меры поддержки от государства ждут россиян в период эпидемии
6:31
«Обстановка по кайфу!» — Волочкова на карантине показала «огненный» шпагат
6:21
Нетрезвая воспитательница детсада убила отца в Москве
6:11
«Жить с Василием непросто»: Жена Басты рассказала о взаимоотношениях с супругом
6:02
Выходная неделя — не каникулы: чем может обернуться беспечность некоторых россиян в период карантина

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок