«Жить с Василием непросто»: Жена Басты рассказала о взаимоотношениях с супругом
Рэпер с радостью принял самоизоляцию из-за коронавируса.
Фото: Instagram @bastaakanoggano
Карантинный режим пошел на пользу Василию Вакуленко, известному как рэпер Баста, и его домочадцам. В интервью журналу Hello! исполнитель рассказал, что теперь он может заняться делами, которые давно откладывал. А его супруга Елена Пинская и две дочери, Мария и Василиса, наконец-то вместе с главой семьи. Это первые выходные за долгое время, которые востребованный артист проводит в кругу семьи.
«Мы самоизолировались. Дети не ходят ни в школу, ни в садик. Планы изменились на 180 градусов. Стараемся с толком провести свободное время. Читаем книги, смотрим фильмы. Мы не падаем духом и стараемся помочь нашим близким перенести этот опасный жизненный момент», — рассказала Елена.
По словам Пинской, жить с Василием непросто, но она не в обиде на мужа за частое отсутствие дома. Компенсировать недостаток внимания Василий старается цветами. И, как говорит его жена, для него это поступок — рэпер считает себя человеком черствым и не романтичным. Иногда, как у и других пар, между супругами возникают разногласия. Но Елена всегда идет навстречу — делает скидку на усталость Басты от напряженной работы и его творческую натуру.
«Наша жизнь не лишена конфликтных ситуаций, и, наверное, это к счастью, поскольку так мы узнаем друг друга лучше, учимся понимать, уступать, уважать мнение партнера», — считает жена исполнителя.
Ранее 5-tv.ru писал, что Баста занялся благотворительностью для ветеранов.
- 30 мар
- Выплаты семьям с детьми, помощь бизнесу: какие еще меры поддержки от государства ждут россиян в период эпидемии
- 30 мар
- «Обстановка по кайфу!» — Волочкова на карантине показала «огненный» шпагат
- 30 мар
- Выходная неделя — не каникулы: чем может обернуться беспечность некоторых россиян в период карантина
- 30 мар
- В России разрабатываются три вакцины от COVID-19
- 30 мар
- «Никого не впускает и не выпускает»: Родион Газманов рассказал о карантине отца
- 30 мар
- Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч жертв COVID-19 в США
- 30 мар
- Спрос рождает предложение: презервативы в Москве подорожали больше гречки
- 30 мар
- «Едет крыша не спеша»: Боярская на самоизоляции выразила респект домохозяйкам
- 30 мар
- Проверка начата в Подмосковье после заявлений о комендантском часе
- 30 мар
- Подросток умер в Португалии после заражения COVID-19
Читайте также
73%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?