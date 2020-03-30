«Жить с Василием непросто»: Жена Басты рассказала о взаимоотношениях с супругом

Карантинный режим пошел на пользу Василию Вакуленко, известному как рэпер Баста, и его домочадцам. В интервью журналу Hello! исполнитель рассказал, что теперь он может заняться делами, которые давно откладывал. А его супруга Елена Пинская и две дочери, Мария и Василиса, наконец-то вместе с главой семьи. Это первые выходные за долгое время, которые востребованный артист проводит в кругу семьи.

«Мы самоизолировались. Дети не ходят ни в школу, ни в садик. Планы изменились на 180 градусов. Стараемся с толком провести свободное время. Читаем книги, смотрим фильмы. Мы не падаем духом и стараемся помочь нашим близким перенести этот опасный жизненный момент», — рассказала Елена.

По словам Пинской, жить с Василием непросто, но она не в обиде на мужа за частое отсутствие дома. Компенсировать недостаток внимания Василий старается цветами. И, как говорит его жена, для него это поступок — рэпер считает себя человеком черствым и не романтичным. Иногда, как у и других пар, между супругами возникают разногласия. Но Елена всегда идет навстречу — делает скидку на усталость Басты от напряженной работы и его творческую натуру.

«Наша жизнь не лишена конфликтных ситуаций, и, наверное, это к счастью, поскольку так мы узнаем друг друга лучше, учимся понимать, уступать, уважать мнение партнера», — считает жена исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баста занялся благотворительностью для ветеранов.