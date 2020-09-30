«Супер во всем»: Екатерина Стриженова похвасталась выращенными гладиолусами
Телеведущая выложила в сеть очередное домашнее видео.
Фото, видео: Instagram @strizhenovae; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая Екатерина Стриженова в своем аккаунте в Instagram похвасталась собственноручно выращенными гладиолусами. Знаменитость выложила в сеть небольшой ролик, на кадрах которого с собачкой на руках с воодушевлением рассказывает о цветах.
«В этом году впервые посадила луковицы гладиолуса, и они выросли, представляете! Но самое интересное, что они соответствуют картинке. Вот с такими же штучками. Красота, да?!» — комментирует Екатерина Стриженова.
Пользователи, подписанные на страницу телеведущей, отметили, что она очень достойно выглядит — женственная и ухоженная. Кроме того, юзеры похвалили Екатерину Стриженову за ее умение доводить начатое до конца. Нашлись и те, кто не обошел вниманием домашнего питомца знаменитости.
«Цветы красивущие и песик-шоколадка — вообще очаровашка!»
«Прелесть! И хозяйка, и цветы. Как приятно, когда твой труд дает такие результаты»
«Екатерина, прекрасные цветы, а вы — позитивная и искренняя! Умеете радоваться красоте, даже такой маленькой!»
«Очень красиво и радует душу!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний внук Стриженовых удивил своим сходством с дедом.
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