«Супер во всем»: Екатерина Стриженова похвасталась выращенными гладиолусами

Телеведущая Екатерина Стриженова в своем аккаунте в Instagram похвасталась собственноручно выращенными гладиолусами. Знаменитость выложила в сеть небольшой ролик, на кадрах которого с собачкой на руках с воодушевлением рассказывает о цветах.

«В этом году впервые посадила луковицы гладиолуса, и они выросли, представляете! Но самое интересное, что они соответствуют картинке. Вот с такими же штучками. Красота, да?!» — комментирует Екатерина Стриженова.

Instagram @strizhenovae

Пользователи, подписанные на страницу телеведущей, отметили, что она очень достойно выглядит — женственная и ухоженная. Кроме того, юзеры похвалили Екатерину Стриженову за ее умение доводить начатое до конца. Нашлись и те, кто не обошел вниманием домашнего питомца знаменитости.

«Цветы красивущие и песик-шоколадка — вообще очаровашка!»

«Прелесть! И хозяйка, и цветы. Как приятно, когда твой труд дает такие результаты»

«Екатерина, прекрасные цветы, а вы — позитивная и искренняя! Умеете радоваться красоте, даже такой маленькой!»

«Очень красиво и радует душу!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний внук Стриженовых удивил своим сходством с дедом.