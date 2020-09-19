Двухлетний внук Стриженовых удивил своим сходством с дедом — видео

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Анастасия Шадская
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Мальчик проживает с родителями в США, но сейчас приехал в гости к звездной паре в Россию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @strizhenovae

Новое видео с единственным внуком телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова показало, что малыш растет копией своего звездного дедушки. Ролик с двухлетним Петей знаменитая бабушка выложила у себя на странице в Instagram.

На видео маленький Петя Грищенко посетил урок популярного у отечественных звезд педагога по раннему развитию Елены Куликовой. Женщина занимается с детьми рэпера Тимати, ведущей Леры Кудрявцевой и многих других.

На видео малыш внимает учителю и по мере сил повторяет за ней нужные движения.

«Петя встретил своего кумира!» — подписала пост Стриженова.

Instagram @strizhenovae

Но подписчиков актрисы и ведущей привлекло другое. Они отметили удивительное внешнее сходство между «Петей Петровичем» и Александром Стриженовым.

«Он на дедушку похож»;

«Да вообще копия Александр Стриженов»;

«Копия дедушка, такой хорошенький, так хочется его потискать!» — написали они в комментариях.

Многие в сети и не догадывались, что Екатерина Стриженова может быть бабушкой. Она вышла замуж за актера Александра Стриженова сразу после школы, годом позже родилась их старшая дочь Анастасия, а в 2000 году и вторая дочь Александра.

Анастасия много лет жила за границей, училась в Англии, в 2018 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Два года назад родился их сын Петр-младший. Семья живет в США, но недавно приехала в Россию навестить родных после смерти матери Екатерины Стриженовой, пишут «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о смене имиджа у Екатерины Стриженовой.

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