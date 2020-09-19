Двухлетний внук Стриженовых удивил своим сходством с дедом — видео
Мальчик проживает с родителями в США, но сейчас приехал в гости к звездной паре в Россию.
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @strizhenovae
Новое видео с единственным внуком телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова показало, что малыш растет копией своего звездного дедушки. Ролик с двухлетним Петей знаменитая бабушка выложила у себя на странице в Instagram.
На видео маленький Петя Грищенко посетил урок популярного у отечественных звезд педагога по раннему развитию Елены Куликовой. Женщина занимается с детьми рэпера Тимати, ведущей Леры Кудрявцевой и многих других.
На видео малыш внимает учителю и по мере сил повторяет за ней нужные движения.
«Петя встретил своего кумира!» — подписала пост Стриженова.
Но подписчиков актрисы и ведущей привлекло другое. Они отметили удивительное внешнее сходство между «Петей Петровичем» и Александром Стриженовым.
«Он на дедушку похож»;
«Да вообще копия Александр Стриженов»;
«Копия дедушка, такой хорошенький, так хочется его потискать!» — написали они в комментариях.
Многие в сети и не догадывались, что Екатерина Стриженова может быть бабушкой. Она вышла замуж за актера Александра Стриженова сразу после школы, годом позже родилась их старшая дочь Анастасия, а в 2000 году и вторая дочь Александра.
Анастасия много лет жила за границей, училась в Англии, в 2018 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Два года назад родился их сын Петр-младший. Семья живет в США, но недавно приехала в Россию навестить родных после смерти матери Екатерины Стриженовой, пишут «Дни.ру».
Ранее 5-tv.ru писал о смене имиджа у Екатерины Стриженовой.
Читайте также
67%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?