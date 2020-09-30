Попугаев-матерщинников спрятали от посетителей британского зоопарка

Сотрудникам парка дикой природы в графстве Линкольншир Великобритании пришлось изолировать двух попугаев-матерщинников, которые пытались «порадовать» своим умением посетителей.

Как пишет The Idependent со ссылкой на исполнительного директора парка Стива Николса, птицы обзавелись словарным запасом, содержащим нецензурную брань, пока сидели на карантине в одной комнате. Склонность материться на людях у них появилась особенно сильно после того, как сотрудники парка посмеялись над их новым умением. Получив такое «одобрение публики», попугаи начали особенно сильно сквернословить при скоплении народа.

При этом издание отмечает, что взрослые посетители парка не жаловались на такое поведение птиц, но пернатых все равно пришлось изолировать, чтобы нецензурную брань не услышали дети. Сейчас попугаев держат в вольере с другими птицами, в дальнейшем «сладкую парочку» собираются поместить отдельно друг от друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как животные предупреждают о надвигающихся стихийных бедствиях.