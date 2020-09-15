Кто сказал «мяу»? Как животные предупреждают о надвигающихся стихийных бедствиях

Природа сама предупреждает людей о надвигающихся бедах через окружающий мир — флору и фауну. Об этом рассказала 5-tv.ru экстрасенс Арина Ласка. Насекомые и животные тонко чувствуют надвигающиеся катаклизмы. По их поведению осведомленный человек может спрогнозировать стихийные бедствия.

Так, при засухе пауки начинают плести больше паутины, а пчелы становятся агрессивнее. Муравьи перед наводнением активно переселяются на деревья вместе с сородичами и запасами еды. А живущие на берегах ласточки в преддверие этого катаклизма начинают вить гнезда высоко над водой.

О землетрясении предупреждают животные, которые в момент приближения опасности покидают свои жилища, например, змеи. А рыбы за несколько недель до катаклизма ведут себя беспокойно, собираются в кучу, уходят на дно или даже выбрасываются на берег.

Чтобы предсказывать подобные природные волнения не обязательно отправляться в лес или к морю. Аналогичными свойствами обладают и домашние животные. Питомцы чувствуют приближение землетрясений и других бедствий, давая понять об их приближении хозяевам.

«Коты громко мяукают, мечутся из стороны в сторону, у них взъерошена шерсть. Собаки скулят, прячутся, бегают, иногда даже могут агрессивно вести себя с хозяевами. Попугаи за несколько часов или даже за несколько недель до природного явления могут кричать, волноваться. Природа помогает людям, дает нам подсказки. Главное — это вовремя определить», — заключила ясновидящая.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс Арина Ласка рассказала о будущем осужденного Михаила Ефремова.