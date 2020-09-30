Почему Кормухина подала в суд на Гагарину на самом деле?

Новые подробности судебной тяжбы между Гагариной и Кормухиной! Как Полина ответила на обвинения в плагиате песни «Кукушка»? Зачем Константина Меладзе вызвали в суд? И чего на самом деле хочет добиться рок-звезда? Ответы на все эти вопросы узнавайте в программе Пятого канала «Светская хроника».

Легендарную композицию «Кукушка» Виктор Цой написал незадолго до своей смерти. Теперь песня — предмет судебного спора между двумя артистками Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной.

«Знаете, за меня говорят мои дела и поступки. Судебный процесс, еще он длится. Но, думаю, скоро справедливость восторжествует. Потому что я здесь, собственно, не причем», — считает певица Полина Гагарина.

Ольга утверждает, что еще в 2010 году получила права от родственников Цоя на переработку песни. Вместе с супругом музыкантом Александром Беловым они придумали авторскую аранжировку. Певица выступала с кавером на концертах.

Несколько лет спустя на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь». Главным саундтреком картины стала песня «Кукушка», которую исполнила Полина Гагарина в аранжировке Константина Меладзе. Песня мгновенно стала хитом.

«Дело в том, что я поменяла частично мелодию Цоя, и Гагарина нота в ноту ее повторила. Ну нота в ноту», — заявляет рок-певица Ольга Кормухина.

Ольга Кормухина уверена, успех принадлежит ей! Она обвинила молодую певицу в плагиате и подала на нее в суд.

«Гагарина ничем не отличалась от других попсовичок. Многие обратили внимание, большинство обратило внимание на нее именно благодаря „Кукушке“. Это легко проверить, зайдя на YouTube и посмотрев, сколько просмотров у ее „Кукушки“ и ее больших хитов», — настаивает Кормухина.

По словам Ольги, ее поклонники первыми сравнили две песни и указали на их идентичность. Специалисты подтверждают: у композиций действительно одинаковые тональность и темп.

«Как вы можете заметить, в третьем куплете обе исполнительницы используются один и тот же прием. Все инструменты затихают, поется под гитару это все. В частности на слове „ответь“ снова начинают играть все инструменты. Та же тональность, те же приемы и оно также абьсолютно работает», — поделился своим мнением звукорежиссер Петр Розалик.

Теперь Ольга Кормухина настаивает на судебной экспертизе. Рок-диву возмутило также то, что в своих выступлениях Гагарина не отмечает, что поет песню Цоя, проявляя неуважение к легенде.

«Цой — это территория рока. Меладзе и Гагарина — это территория попсы. Они никогда не должны соприкасаться», — уверена Кормухина.

И вот новый поворот в деле! Родственники Цоя сейчас утверждают, что они не давали Ольге Кормухиной разрешение на создание аранжировки. А вот Полина Гагарина исполняет композицию законно!

«У меня есть все права и документы, которые подтверждают мое право исполнения и также право на аранжировку. У меня все чисто», — заявила Полина Гагарина.

Иной взгляд на ситуацию у Василия Бурдюка, адвоката Ольги Кормухиной.

«Александр Цой дает комментарий в отношении прав Ольги Кормухиной и Гагариной, выступая на стороне Гагариной. В силу, видимо, какой-то заинтересованности», — считает юрист.

Гагарина опубликовала документ у себя в микроблоге, подписанный лично сыном Цоя.

«Все находится в суде. И все будет решаться на правовом поле», — подытожила Полина Гагарина.

Кормухина такого ответа от молодой коллеги явно не ожидала. Заслуженная артистка утверждает, родственники Цоя пошли на поводу у Гагариной. Ведь у нее тоже есть документ, разрешающий использовать легендарную песню.

«Я никогда себе представить не могла, что сын Цоя сможет солгать. Ну просто никак. Это для меня было за гранью», — призналась Ольга Кормухина.

Рок-звезда говорит, наследники Цоя якобы продали именно ее аранжировку Меладзе и Гагариной.

«Ответчики все время пытаются увести суд в сторону оспаривания прав, моих прав на переработку „Кукушки“. Хотя, на самом деле тогда получается они продали же не „Кукушку“ Цоя, они продали мою версию», — пояснила рокерша.

Чтобы разобраться в запутанном деле, суд решил вызвать Константина Меладзе. Правда, известный продюсер будет давать показания, в качестве свидетеля. Кормухина говорит, ей не нужны от Меладзе и Гагариной деньги. Ольга хочет лишь публичного признания в плагиате. Но, похоже, оппоненты на это пойти не готовы.