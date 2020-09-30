Байден и Трамп устроили жесткую перепалку во время дебатов — видео
Зрители ожидали от кандидатов в президенты четкой предвыборной программы, а не обмена колкостями.
Фото, видео: ТАСС / OLIVIER DOULIERY / POOL; 5-tv.ru
В США стартовало главное политическое шоу страны — предвыборные дебаты. Дональд Трамп и Джо Байден, не успев выйти на сцену, бросились в атаку. В ходе дебатов соперники перешли все границы и разве что не подрались в прямом эфире.
Борьба республиканцев и демократов превращается в остросюжетный сериал. За первым раундом наблюдал Антон Альхимович.
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