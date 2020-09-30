Байден и Трамп устроили жесткую перепалку во время дебатов — видео

Эфирная новость 84

Зрители ожидали от кандидатов в президенты четкой предвыборной программы, а не обмена колкостями.

Фото, видео: ТАСС / OLIVIER DOULIERY / POOL; 5-tv.ru

В США стартовало главное политическое шоу страны — предвыборные дебаты. Дональд Трамп и Джо Байден, не успев выйти на сцену, бросились в атаку. В ходе дебатов соперники перешли все границы и разве что не подрались в прямом эфире.

Борьба республиканцев и демократов превращается в остросюжетный сериал. За первым раундом наблюдал Антон Альхимович.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.68
1.01 93.02
1.54
Интеллект — это страшная сила: ТОП-5 самых умных женщин по знаку зодиака

Последние новости

11:53
Интеллект — это страшная сила: ТОП-5 самых умных женщин по знаку зодиака
11:44
Следствие проверяет версию о преднамеренном убийстве дочери Конкина
11:39
Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек
11:35
Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о необходимости ограничений по COVID-19
11:26
«Самый лучший папа»: Топалов рассказал, как маленький сын мило зовет его по утрам
11:16
Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины

Сейчас читают

Союз, созданный на небесах: ТОП-12 зодиакальных пар с идеальной совместимостью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок