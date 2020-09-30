Конкина попала в объектив камеры с бутылкой вина за 10 минут до похода в бассейн

Снимок, на котором София Конкина выходит из магазина в день трагедии, держа в руке бутылку красного вина, оказался в распоряжении 5-tv.ru.

По словам очевидцев, девушка купила в торговой точке алкоголь, вышла на улицу и стала пить горячительное прямо из горла. Сообщается, что это произошло примерно за десять минут до того, как она зашла в фитнес-клуб.

Трагедия произошла 24 сентября. Женщина скончалась при странных обстоятельствах после утопления в бассейне фитнес-клуба. София скончалась в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в центре «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты.

В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины.