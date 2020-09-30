«Булочка с характером»: Дочь Валерии удивила поклонников «фигурой, как у Монро»

Певица Анна Шульгина опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию. Дочка Валерии удивила всех своих поклонников удивительной фигурой, которая действительно вызывает восхищение.

Так, 27-летняя девушка сфотографировалась в прихожей. Для фото она надела свободную клетчатую рубашку и короткие черные шорты.

«Булочка со сложным характером. Опасно», – написала Шульгина.

Instagram @shena_music

Ее фанаты не смогли пройти мимо откровенного кадра и осыпали комплиментами внешние данные девушки.

«Фигура как у Монро», – написал один из комментаторов.

Мимо фотографии не прошла и знаменитая певица Елка, оставив под постом свое мнение.

«Хороша», – написала она, добавив смайлик сердечка.

Отметим, что девушка решила пойти по стопам матери и строит карьеру певицы. Поет Анна Шульгина под псевдонимом SHENA, а в ее дискографии уже два альбома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Адель заподозрили в маниакальном стремлении к худобе.