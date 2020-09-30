Толкалина обнажилась и процитировала рассказ писателя Сулеса о любви

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Александр Просяник
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Актриса опубликовала эротичное фото, а подписчики стали активно поздравлять ее со Днем ангела.

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Известная российская актриса Любовь Толкалина опубликовала новый снимок в Instagram. В День ангела 30 сентября она показала обнаженную фотографию.

На снимке актриса позирует полностью раздетой, повернувшись к камере спиной. Грудь при этом она прикрывает руками. Фотографию Толкалина сопроводила рассказом Евгения Сулеса.

«Немного о Любви», – кратко подписала она фрагмент из него.

Instagram @tolkalinaliuba

Многие подписчики, помимо положительных комментариев с комплиментами, поздравили актрису с Днем ангела.

«Фото называется «Пришествие музы»

«Потрясная!!! Улыбка огонь»

Люба! Любушка! Любовь! С именинами Вас!!! Счастья, здоровья, творческих успехов, красоты и мира», – написали поклонники. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина с «окровавленным» лицом попросила неизвестного остановиться.

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