«Ну, хватит»: Любовь Толкалина с «окровавленным» лицом попросила неизвестного остановиться

Актриса Любовь Толкалина вызвала недоумение поклонников своего микроблога в Instagram. Знаменитость опубликовала сторис, на которых человек за кадром обрызгал все лицо и грудь Толкалиной алой краской. Сама знаменитость прокомментировала, что ее «вымазали кровью».

«Даже зубы вымазали!» — добавила актриса и улыбнулась на камеру красными от «крови» зубами.

Instagram @tolkalinaliuba

В комментариях под последним постом в ее профиле фанаты завалили Любовь вопросами по поводу увиденного. Фолловеры принялись гадать, для роли в каком проекте актрисе пришлось вытерпеть такое «испытание», и когда им ждать премьеры с ее «окровавленным» лицом в кадре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Толкалиной и Кончаловского рассказала о своей свадьбе, которая состоялась 7 сентября.