«Ну, хватит»: Любовь Толкалина с «окровавленным» лицом попросила неизвестного остановиться
Свежий видеоролик в аккаунте актрисы вызвал недоумение фанатов.
Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина вызвала недоумение поклонников своего микроблога в Instagram. Знаменитость опубликовала сторис, на которых человек за кадром обрызгал все лицо и грудь Толкалиной алой краской. Сама знаменитость прокомментировала, что ее «вымазали кровью».
«Даже зубы вымазали!» — добавила актриса и улыбнулась на камеру красными от «крови» зубами.
В комментариях под последним постом в ее профиле фанаты завалили Любовь вопросами по поводу увиденного. Фолловеры принялись гадать, для роли в каком проекте актрисе пришлось вытерпеть такое «испытание», и когда им ждать премьеры с ее «окровавленным» лицом в кадре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Толкалиной и Кончаловского рассказала о своей свадьбе, которая состоялась 7 сентября.
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