Скончался автор мультфильма «Фунтик» и детский писатель Валерий Шульжик

Скончался писатель и автор мультика «Фунтик» Валерий Шульжик. Как стало известно 5-tv.ru, его не стало рано утром. Умер писатель в одной из столичных больниц.

По предварительным данным, он тяжело болел. В последние три месяца он даже не вставал в постели. Шульжику был 81 год.

Валерий Шульжик больше всего известен публике как автор мультфильма про Фунтика. Кроме того, он писал детские книги, был сценаристом и драматургом.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о скончавшемся актере Никите Логинове.