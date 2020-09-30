Скончался автор мультфильма «Фунтик» и детский писатель Валерий Шульжик

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Алина Потёмкина
52

Литератору был 81 год.

Скончался автор мультфильма «Фунтик» и детский писатель Валерий Шульжик

Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Скончался писатель и автор мультика «Фунтик» Валерий Шульжик. Как стало известно 5-tv.ru, его не стало рано утром. Умер писатель в одной из столичных больниц.

По предварительным данным, он тяжело болел. В последние три месяца он даже не вставал в постели. Шульжику был 81 год.

Валерий Шульжик больше всего известен публике как автор мультфильма про Фунтика. Кроме того, он писал детские книги, был сценаристом и драматургом.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о скончавшемся актере Никите Логинове.

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