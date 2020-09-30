Скончался автор мультфильма «Фунтик» и детский писатель Валерий Шульжик
Литератору был 81 год.
Фото: ТАСС / Коротаев Артем
Скончался писатель и автор мультика «Фунтик» Валерий Шульжик. Как стало известно 5-tv.ru, его не стало рано утром. Умер писатель в одной из столичных больниц.
По предварительным данным, он тяжело болел. В последние три месяца он даже не вставал в постели. Шульжику был 81 год.
Валерий Шульжик больше всего известен публике как автор мультфильма про Фунтика. Кроме того, он писал детские книги, был сценаристом и драматургом.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о скончавшемся актере Никите Логинове.
Читайте также
+17° 766 мм рт. ст.
63%
63%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
-0.90 92.43
-0.59
Нашли ошибку?