Что известно о скончавшемся актере Никите Логинове?

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Алина Потёмкина
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Артист умер в Москве на 57-м году жизни.

Что известно о скончавшемся актере Никите Логинове?

Фото: ВКонтакте @Никита Логинов

Актер Никита Логинов скончался на 57-м году жизни в Москве. Ему стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором артист служил руководителем художественно-постановочной части. 5-tv.ru вспоминает биографию покойного.

Артист родился 12 июня 1964 года. В 1990 году он окончил Московский институт культуры по специальности режиссура. Его наставником был заслуженный артист РСФСР Борис Ефимович Щедрин.

В кинематограф Логинов пришел еще до окончания учебы — в 1987 году он дебютировал в картине Ольгерда Воронцова «Мы — ваши дети». На его счету десятки работы в кино и театре.

Телевизионному зрителю он больше всего известен по игре в сериалах «ДМБ», «Неудача Пуаро», «Московская сага», фильме «Антикиллер».

Последние годы Никита Логинов служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского».

Ранее 5-tv.ru сообщал предварительную причину смерти актера из «Антикиллера» Никиты Логинова.

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