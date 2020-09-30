Мосгорсуд отменил выплату компенсации от театра ведущему артисту МХАТ

|
Александр Просяник
53

Актеры столкнулись с массовой травлей после подачи в суд на театр. Руководство также, по их словам, лишило их ролей и зарплат.

Мосгорсуд отменил выплату компенсации от театра ведущему артисту МХАТ

Фото: www.globallookpress / АГН Москва

Московский городской суд отменил постановление Таганского суда о взыскании в пользу заслуженного артиста России Александра Титоренко со МХАТ имени Горького 160 тысяч рублей. Театр длительное время не выплачивает актерам зарплату.

Об этом рассказал 5-tv.ru юрист МХАТа Федор Кириллов. Решение также опубликовано на официальном портале Мосгорсуда.

«Отменили решение Таганского суда в части удовлетворения требований Титоренко. В итоге ему полностью отказано по всем заявленным требованиям», — заявил Кириллов.

Стоит отметить, что 24 сентября Мосгорсуд также отменил постановление о выплате актерам более 700 тысяч рублей. Теперь театр не должен ни копейки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр. Актеры не согласились на новые условия работы, отказавшись переходить на срочные договоры. В ответ на это руководство начало снимать их с ролей, а также сокращать им зарплаты.

В частности, в суд на театр подал заслуженный артист России Александр Титоренко, признанный ведущим актером МХАТа. Он потребовал взыскать более 300 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты. Однако Таганский суд Москвы удовлетворил иск лишь частично, вернув в качестве компенсации артисту почти 160 тысяч.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
ТОП-6 самых депрессивных знаков зодиака

Последние новости

19:33
Министр финансов РФ назвал идею отмены накопительной части пенсии преждевременной
19:25
«Пугачевочка в балахоне»: Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны
19:17
Как убрать «гусиные лапки» — лайфхак от тренера по фейс-фитнесу
19:11
Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом?
19:00
Отказал двигатель: самолет ВВС США C-130 Hercules экстренно сел в Одессе
18:54
В Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19

Сейчас читают

«У нас просто одинаковые голоса»: Кто поет за дочь певицы Славы на сцене?
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
В России решили наказать европейские компании за суррогаты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок