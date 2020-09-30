Мосгорсуд отменил выплату компенсации от театра ведущему артисту МХАТ
Актеры столкнулись с массовой травлей после подачи в суд на театр. Руководство также, по их словам, лишило их ролей и зарплат.
Фото: www.globallookpress / АГН Москва
Московский городской суд отменил постановление Таганского суда о взыскании в пользу заслуженного артиста России Александра Титоренко со МХАТ имени Горького 160 тысяч рублей. Театр длительное время не выплачивает актерам зарплату.
Об этом рассказал 5-tv.ru юрист МХАТа Федор Кириллов. Решение также опубликовано на официальном портале Мосгорсуда.
«Отменили решение Таганского суда в части удовлетворения требований Титоренко. В итоге ему полностью отказано по всем заявленным требованиям», — заявил Кириллов.
Стоит отметить, что 24 сентября Мосгорсуд также отменил постановление о выплате актерам более 700 тысяч рублей. Теперь театр не должен ни копейки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр. Актеры не согласились на новые условия работы, отказавшись переходить на срочные договоры. В ответ на это руководство начало снимать их с ролей, а также сокращать им зарплаты.
В частности, в суд на театр подал заслуженный артист России Александр Титоренко, признанный ведущим актером МХАТа. Он потребовал взыскать более 300 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты. Однако Таганский суд Москвы удовлетворил иск лишь частично, вернув в качестве компенсации артисту почти 160 тысяч.
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