Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Настоящая травля группы прославленных артистов началась в Московском Художественном театре имени Максима Горького после того, как они не согласились на новые условия работы, предложенные начальством, и не стали переходить на срочные договоры. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в МХАТе.

«Так как люди высказали свое мнение, несогласное с руководителем — он предложил им перейти на срочные договоры, а они не перешли и подали заявление в прокуратуру о незаконных действиях. Нас заставляли переходить на срочные трудовые договоры», — поделилась одна из актрис.

Когда руководство театра столкнулось с несогласием труппы следовать новым правилам, артистов начали ущемлять. Их сняли с ролей, заменили другими актерами и сократили им заработную плату из-за того, что те почти не выходят на сцену, хотя это происходит не по их собственному желанию, а согласно решению начальства.

«Руководитель сказал: „Так вы проявили нелояльность, работать в этом театре вы не будете“. Он поснимал нас с ролей, заменил, много спектаклей снял, в тех спектаклях, которые идут, он нас заменил другими артистами. Не дают выходить на сцену. У Титоренко вообще осталась одна роль. На Титоренко даже на эту последнюю роль была написана докладная, что он ее плохо играет, вновь пришедшим руководителем.<…> Это идет травля, целенаправленное уничтожение группы актеров», — рассказал источник в МХАТе.

Столкнувшись с такой несправедливостью, группа примерно из семи актеров подала в суд. Среди них — заслуженный артист России Александр Титоренко, который уже более 14 лет служит во МХАТе имени Горького, по праву считаясь ведущим актером. Ранее он получал оклад в размере 150 тысяч рублей в месяц. Однако в 2019 году руководство созвало комиссию по оценке показателей эффективности и понизило ему зарплату, лишив надбавки.

Титоренко требовал в суде взыскать с театра 300 тысяч рублей. Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск актера и взыскал с МХАТ почти 160 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты. Судебные тяжбы других звезд сцены сейчас продолжаются.

К слову, как раз в 2019 году у МХАТа сменилось руководство. Теперь его возглавляет Эдуард Бояков, сменивший на ответственной должности Татьяну Доронину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Дмитрий Корепин обратился в прокуратуру, утверждая — его незаконно уволили из МХАТ им. Горького во время пандемии коронавируса.