«Пугачевочка в балахоне»: Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны
Маленькая дочь Пугачевой начинает все больше напоминать свою маму.
Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa
Дочь Аллы Пугачевой Лиза с возрастом начинает все больше походить на свою маму. Девочка уже пошла в школу вместе со своим братом-близнецом, и теперь каждое утро семьи начинается с раннего завтрака и их сборов в школу.
При этом стоит отметить, что малышка уже начала разбираться в моде. До этого она станцевала со своим папой танго в модных алых брюках кюлоты с лампасами. А недавно в одном из фан-аккаунтов появилась видео с девочкой, которым ранее делился юморист. Там Лиза предстала в образе очень похожем на стиль своей мамы. На ней было платье-балахон из шифона с цветочным принтом, а волосы собраны в пучок.
Девочка эмоционально рассказала сценку из мультфильма «Бонифаций», а после эмоционально убежала вприпрыжку.
«Пугачевочка в балахоне», — написал один из комментаторов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарили на день рождения Гарри и Лизе Галкиным звездные родители.
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