Что подарили на день рождения Гарри и Лизе Галкиным звездные родители?

Гарри и Лизе Галкиным исполнилось семь лет! Как отметили день рождения звездные наследники? Кто поздравил близнецов? Что подарили детям знаменитые родители? И как Пугачева с Галкиным ответили на слухи о своем разводе? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Каждый год 18 сентября в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина особая атмосфера, ведь в этот день семь лет назад на свет появились самые маленькие члены звездной семьи — двойняшки Лиза и Гарри. Сначала Гарри пришел поздравить маму Аллу, а народная артистка растрогалась до слез.

«Вот оно — счастье! Господи, это же невозможное счастье!» — произнесла певица после того, как ее поздравил сын.

А он потом вручил подарки своей любимой сестре Лизе и прочитал ей стихотворение.

«Тебе сегодня ровно семь. Расти, учись на радость всем. Чтоб вся семья гордилась. Ну, что ж, Лизуня, с днем рождения тебя», — порадовал сестру Гарри.

Лучший подарок — сделанный своими руками. Вот и Гарри Галкин думает так же. Он сделал сувениры в виде улиток с сердцами вместо раковины для всей своей семьи: мамы, папы и сестры. А Лиза в этот день решила исполнить давнюю мечту своего брата: подарила ему четвероногого друга, правда, пока что игрушечного.

«Ты так хотел собаку! Вот тебе и собачка!» — сказала юная наследница, подарив брату пластиковую собачку.

От родителей близнецы получили наборы конструкторов для развлечения и технические новинки для работы, как сказала Примадонна.

Это осенью в жизни Лизы и Гарри произошло знаменательное событие — двойняшки пошли в первый класс. В новую жизнь их провожали всей семьей. На кадрах с празднования дня рождения малышей вся семья счастлива, но сложно поверить, что за неделю до праздника в СМИ ходили слухи о разводе звездных родителей. Супруги долго хранили молчание, чем еще больше подогревали интерес публики.

«Возможно под слухами, что они скоро разводятся, есть некая почва. Потому что их отношения — это больше, как брат и сестра, мама и сын», — прокомментировал слухи светский репортер Феликс Грозданов.

Но вскоре Галкин выложил на своей странице в социальной сети фото с женой, сопроводив его красноречивой надписью.

«Не дождетесь, сплетники!» — написал Максим под фото в Instagram.

А потом, видимо, чтобы окончательно развеять слухи, поделился с подписчиками забавными кадрами. Похоже пара все также счастлива и явно не думает расставаться.

К вечеру в замок четы Пугачевых-Галкиных начали съезжаться гости. Праздник отмечали дома в компании самых близких. И даже суровых гаргулий у входа в дом украсили разноцветными шариками. Крестная двойняшек Мила Ставицкая рассказала, что заболела и не смогла приехать, но вместо себя отправила детей. По их словам, день рождения удался.

«Прошло прекрасно, замечательно! Не так много было детей. Какое-то представление было, какие-то были аниматоры», — рассказала о празднике Ставицкая со слов своих детей.

Когда 64-летняя Пугачева рассказала, что снова стала матерью, не все отреагировали на новость положительно. Были и те, кто осудил ее. Намекали на возраст и слабое здоровье. Но сейчас, глядя на счастливые глаза Примадонны и ее детей, вряд ли кто-то усомнится в правильности их с Максимом решения.