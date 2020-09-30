Отказал двигатель: самолет ВВС США C-130 Hercules экстренно сел в Одессе

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Александр Просяник
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Экипаж занимается устранением проблемы.

Отказал двигатель: самолет ВВС США C-130 Hercules экстренно сел в Одессе

Фото: dumskaya.net

В одесском аэропорту совершил экстренную аварийную посадку военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. Борт летел из опорного американского авиапункта Ramstein Air Base в Германии.

Об этом пишет украинское СМИ Dumskaya.net. Как стало известно, в полете у самолета отказал один из четырех двигателей. При этом в настоящее время экипаж устраняет возникшую проблему. Стоит отметить, что именно этот транспортный самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Харьковом 25 сентября произошла авиакатастрофа с Ан-26. Транспортный борт потерпел крушение при посадке, в результате чего погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил Украины, а также семь членов экипажа. При этом государственное бюро расследований не исключает версию теракта.

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