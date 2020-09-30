Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: ГБР не исключает версию теракта

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Василий Заика
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Украинские следователи отрабатывают все версии произошедшей 25 сентября трагедии.

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: ГБР не исключает версию теракта

Фото: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Украинский кризис

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не исключает версию теракта, как причины крушения транспортного Ан-26 в районе Чугуева под Харьковом. Соответствующее заявление сделал руководитель главного следственного управления Госбюро Максим Борчаковский.

По его словам, в ходе расследования будут отработаны все возможные версии произошедшего.

«Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются. Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе. Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование», —цитирует Максима Борчаковского Интерфакс Украина.

Авиакатастрофа Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Транспортный борт потерпел крушение при заходе на посадку, в результате чего погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил Украины имени Кожедуба и семь членов летнего экипажа.

Выжить удалось только одному — 20-летнему Вячеславу Золочевскому. По версии Службы безопасности Украины, у самолета перед крушением отказал левый двигатель, а в Минобороны утверждали, что Ан-26 мог зацепить землю крылом. Президент Украины Владимир Зеленский запретил полеты воздушных судов данного типа до точного выяснения причин трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский навестил в больнице выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом.

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