Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: ГБР не исключает версию теракта
Украинские следователи отрабатывают все версии произошедшей 25 сентября трагедии.
Фото: РИА Новости / Стрингер
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не исключает версию теракта, как причины крушения транспортного Ан-26 в районе Чугуева под Харьковом. Соответствующее заявление сделал руководитель главного следственного управления Госбюро Максим Борчаковский.
По его словам, в ходе расследования будут отработаны все возможные версии произошедшего.
«Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются. Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе. Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование», —цитирует Максима Борчаковского Интерфакс Украина.
Авиакатастрофа Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Транспортный борт потерпел крушение при заходе на посадку, в результате чего погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил Украины имени Кожедуба и семь членов летнего экипажа.
Выжить удалось только одному — 20-летнему Вячеславу Золочевскому. По версии Службы безопасности Украины, у самолета перед крушением отказал левый двигатель, а в Минобороны утверждали, что Ан-26 мог зацепить землю крылом. Президент Украины Владимир Зеленский запретил полеты воздушных судов данного типа до точного выяснения причин трагедии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский навестил в больнице выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом.
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