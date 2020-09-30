Министр финансов РФ назвал идею отмены накопительной части пенсии преждевременной

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал преждевременной идею отмены накопительной части пенсии. По его словам, которые приводит ТАСС, вначале следует создать и запустить систему добровольных пенсионных накоплений, а потом уже задумываться о таких решительных шагах.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал Силуанов.

С предложением отменить накопительную часть пенсии обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину из Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Там отметили, что ежегодное увеличение ожидаемого периода выплаты пенсии снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». Увеличение периода ожидаемой выплаты обусловлено ростом продолжительности жизни россиян. В связи с этим в ФНПР предлагают вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования и прекратить увеличение ожидаемого периода выплат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии.