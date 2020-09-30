Министр финансов РФ назвал идею отмены накопительной части пенсии преждевременной

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Алина Потёмкина
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Антон Силуанов предложил дождаться создания системы добровольных накоплений.

Министр финансов РФ назвал идею отмены накопительной части пенсии преждевременной

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал преждевременной идею отмены накопительной части пенсии. По его словам, которые приводит ТАСС, вначале следует создать и запустить систему добровольных пенсионных накоплений, а потом уже задумываться о таких решительных шагах.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал Силуанов.

С предложением отменить накопительную часть пенсии обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину из Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Там отметили, что ежегодное увеличение ожидаемого периода выплаты пенсии снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». Увеличение периода ожидаемой выплаты обусловлено ростом продолжительности жизни россиян. В связи с этим в ФНПР предлагают вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования и прекратить увеличение ожидаемого периода выплат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии.

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