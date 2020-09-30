Законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии внесен в Госдуму

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Василий Заика
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Согласно пояснительной записке, реализация инициативы будет способствовать снижению трансферта из федерального бюджета.

Законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии внесен в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива кабмина приведет к снижению затрат из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда почти на 670 миллиардов рублей.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — цитирует пояснительную записку ТАСС.

В правительстве РФ уверяют, что в случае принятия законопроекта объем пенсионных прав застрахованных россиян не уменьшится.

Начиная с 2014 года, отчисления с зарплаты жителей страны в размере 6% в накопительную часть перенаправляются в страховую на выплаты пенсионерам. Данная норма введена, согласно законодательству, до 2022 года включительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изменится в жизни россиян в октябре.

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