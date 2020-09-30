Доктор Мясников озвучил симптомы COVID-19, при которых надо сразу к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы коронавирусной инфекции, при которых необходимо сразу же ехать в больницу. Специалист уверен, что вирусные инфекции следует лечить дома.

В эфире программы «Соловьев Live» на YouTube он привел в пример случай со своим знакомым. По его словам, мужчина сделал компьютерную томографию после повышения температуры до 37,5. Однако по итогу оказалось, несмотря на затемнения в легких, что он полностью здоров.

Мясников подчеркнул, что ехать в медицинское учреждение нужно лишь в том случае, если пациент сталкивается с нарастающими отдышкой и кашлем.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что в больницу лучше лишний раз не соваться, потому она является «рассадником заразы». Поэтому нередки случаи, когда пациенты с легкой формой коронавируса могут получить суперинфекцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19.