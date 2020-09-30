В Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19

Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса в России могут ввести, если ситуация заболеваемостью COVID-19 ухудшится. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — цитирует специалиста Интерфакс.

Пшеничная добавила, что с большой вероятностью ужесточение мер не понадобится, если россияне продолжат соблюдать все рекомендованные Роспотребнадзором на сегодня санитарные требования.

«При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции прекращение роста заболеваемости — выход на плато — произойдет (предположительно — Прим.ред.) в течение октября. Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября», — уточнила представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что клинические исследования вакцины против COVID-19 центра «Вектор» завершены. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время идут испытания препарата института имени Чумакова.