В Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19

|
Валентин Черников
46

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная ответила, при каком сценарии следует ожидать ужесточения антивирусных мер.

В Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса в России могут ввести, если ситуация заболеваемостью COVID-19 ухудшится. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — цитирует специалиста Интерфакс.

Пшеничная добавила, что с большой вероятностью ужесточение мер не понадобится, если россияне продолжат соблюдать все рекомендованные Роспотребнадзором на сегодня санитарные требования.

«При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции прекращение роста заболеваемости — выход на плато — произойдет (предположительно — Прим.ред.) в течение октября. Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября», — уточнила представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что клинические исследования вакцины против COVID-19 центра «Вектор» завершены. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время идут испытания препарата института имени Чумакова.

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 сент
Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о необходимости ограничений по COVID-19
30 сент
Байден предложил Трампу заткнуться на первых теледебатах
29 сент
Путин поручил объяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19
29 сент
Путин намерен привиться от коронавируса
29 сент
Исторический сдвиг: более миллиона американцев досрочно проголосовали на выборах
29 сент
Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию
29 сент
Спрогнозирован пик инфицирования коронавирусом в России
29 сент
Трамп отказался делать экспресс-тест на коронавирус перед камерами
28 сент
«Расслабляться нельзя!» — Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
28 сент
Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
ТОП-6 самых депрессивных знаков зодиака

Последние новости

19:33
Министр финансов РФ назвал идею отмены накопительной части пенсии преждевременной
19:25
«Пугачевочка в балахоне»: Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны
19:17
Как убрать «гусиные лапки» — лайфхак от тренера по фейс-фитнесу
19:11
Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом?
19:00
Отказал двигатель: самолет ВВС США C-130 Hercules экстренно сел в Одессе
18:54
В Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19

Сейчас читают

«У нас просто одинаковые голоса»: Кто поет за дочь певицы Славы на сцене?
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
В России решили наказать европейские компании за суррогаты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок