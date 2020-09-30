Больше 35 не дашь: Лариса Гузеева похвасталась новой прической

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Александр Просяник
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Телеведущая предстала на снимке в сети почти без косметики, но все равно произвела фурор среди подписчиков.

Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, где похвасталась сменой прически. На снимке 61-летняя телеведущая запечатлела себя практически без косметики. Поклонники знаменитости при этом практически единодушно сошлись во мнении — каре омолодило их любимицу лет на 20.

На снимке Лариса Гузеева предстала перед зеркалом, к которому прикреплен детский рисунок. На фотографии она в сером кардигане слегка приспущенным с плеч. 

«Стремление к идеалу. Слева творчество младшей лет 15 назад. Образчик», — написала она.

Instagram @_larisa_guzeeva_

В ответ на публикацию поклонники тут же начали осыпать Гузееву комплиментами по поводу ее внешнего вида.

«Все-таки, красота никуда не уходит, она есть всегда»

«Вам тут больше 35 не дашь. И то с натяжкой»

«Лора… слов нет. Как вы прекрасно выглядите… Я тоже так хочу в ваши годы», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева высмеяла гламурных див и опять поругалась с фанатами.

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