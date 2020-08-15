«Дама с персиком»: Гузеева высмеяла гламурных див и опять поругалась с фанатами
Ведущая сделала фото, на котором спародировала девушек, злоупотребляющих пластической хирургией.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева вновь не нашла общий язык с поклонниками в Instagram. Ведущая выложила фото, на котором позирует, приложив к губам персик. Эта уловка делает ее похожей на гламурных див, которые злоупотребляют визитами к пластическим хирургам.
«Женщина с персиком», — лаконично подписала фото Гузеева.
Большая часть поклонников нашла ее шутку удачной. Но некоторым оказался не по нраву юмор ведущей.
«Кто вам дал право оскорблять людей?» — написала гневная подписчица.
Гузеева не осталась в долгу и резко осадила недовольную.
«Если и вы из армии уродов — присоединяйтесь», — написала звезда.
Парад критиков на этом не закончился.
«Зачем вы так, не смешно… Я думала вы умнее…» — жаловались фолловеры.
Это далеко не первый раз, когда знаменитость грубо отвечает своим подписчикам. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ларису Гузееву возмутили слухи о ее карьере в «Доме-2».
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