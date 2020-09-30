Telegram открыл пользователям доступ в комментарии каналов

Мессенджер Telegram открыл для пользователей функцию комментариев. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом», — написал бизнесмен.

Он отметил, что добавление комментариев выглядит точно так же, как и элементы группового чата. По его мнению, это дает пользователям и администраторам чатов больше возможностей. В частности, оставлять в комментариях можно будет не только текст, но и голосовые сообщения, стикеры и многое другое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мессенджере Telegram стали доступны видеозвонки.