Деньги на ветер: почему невыгодно погашать кредит досрочно?
Глава КонфОП Дмитрий Янин рассказал об уловках финансовых организаций при оформлении кредитов и ипотек.
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Перед тем, как взять кредит в банке, потребитель тщательно анализирует свои финансовые возможности и нередко старается максимально «ужаться», чтобы побыстрее его погасить. В этот момент им движет только одно — желание распрощаться с грузом ответственности. Но мало кто задумывается, что при таком раскладе гражданин рискует потерять еще больше денег.
Почему так происходит? Хорошо это или плохо — погашать кредит досрочно? На эти вопросы в беседе с «Известиями» ответил председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)» Дмитрий Янин.
Вместо свободы — обязательства?
Комментируя вышеизложенное Янин с сожалением констатирует: в ряде случаев досрочное погашение кредита не освобождает клиента от обязательств перед банком. Речь идет о «тайной» уловке под названием «страхование жизни».
Сегодня без нее практически ни одна организация не выдаст кредит потребителю. И вроде понятно: банк страхуется на случай непредвиденных обстоятельств. В то же время, соглашаясь на эти условия, клиент не осознает, что после досрочной уплаты долга, сумму страховки никто не пересчитает: она — величина постоянная даже при условии, что основная задолженность уменьшилась или отсутствует вовсе.
«Страховка оказывается как бы „оторванной“ от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, поскольку полис продолжает действовать и после полного расчета с банком», — пояснил глава КонфОП.
А как же новый закон?
С 1 сентября 2020 года в силу вступил закон, обязывающий кредитные организации возвращать клиентам часть страховой премии при досрочном погашении долга, а также полную сумму в «период охлаждения» (Время, когда заемщик может отказаться от услуг страхования. Обычно — 14 дней со дня подписания договора — Прим.ред.). Однако и в предложенной инициативе есть слабые стороны.
Как отметил Янин, учитывая вышеуказанные положения, банки намеренно составляют документы так, что возврат страховой премии в принципе невозможен.
«Новые нормы не учитывают такую распространенную практику как частично досрочное погашение кредита. Считаем, что в данном случае было бы правильным делать перерасчет страховой премии по итогам 12 месяцев, пропорционально „незапланированному“ уменьшению суммы долга в течение года (страхового периода)», — отметил эксперт.
Говоря иначе, несмотря на новый закон, даже при снижении суммы долга вследствие частичного досрочного погашения кредита страховку придется оплачивать в полной мере.
Можно ли платить меньше?
Обезопасить себя можно лишь единственным способом, считает Дмитрий Янин. По его словам, перед заключением кредитного договора следует тщательно его изучить, а после исключить пункты с предложениями о страховании.
Эксперт напоминает: обязательной является лишь страховка недвижимости при оформлении ипотеки, все остальное — уловки банков. Им невыгодно продавать дешевый продукт, а потому клиенту порой ставят ультиматум: или соглашаешься, или повысим ставку.
К слову, банковские уловки действуют не только при оформлении потребительских долгосрочных кредитов. Некоторые финансовые организации научились законно списывать с карт клиентов их личные средства, пишет «Экономика сегодня».
Ранее 5-tv.ru рассказал о новых мошеннических схемах в условиях пандемии коронавируса.
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