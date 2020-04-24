Российские банки рассказали о новых мошеннических схемах

Российские банки выявляют новые схемы мошенничества в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. При обзвоне клиентов злоумышленники пытаются выяснить их персональные данные — реквизиты карт и СМС-пароли от банка, а затем оформить на них онлайн-кредиты. При этом они могут использовать разные предлоги, в том числе актуальные: получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

В Москве при связи с клиентами банков неизвестные применяют фишинговые страницы, якобы показывающие клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима самоизоляции.

На прошлой неделе фиксировались случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по столице и Московской области. Аферисты под видом соцработников обращались к клиентам кредитных организаций с предложением «помочь» оформить нужное разрешение.

Среди сценариев, которыми также пользуются злоумышленники — звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или информация об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.

По данным банков, в апреле количество мошеннических атак выросло по сравнению с мартовским периодом в среднем на 15%. Однако в большинстве случаев попытки злоумышленников остаются безуспешными.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта банда мошенников, которая обманывала пенсионеров.

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