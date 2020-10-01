Россиянам покажут личные дневники погибших на перевале Дятлова

Доступ к секретным материалам легендарного дела о гибели туристов на перевале Дятлова удалось получить руководству одного из российских федеральных телеканалов. Имея на руках личные вещи погибших, они решили снять триллер, задача которого — дать ответ на вопрос: «Кто виноват в случившемся?».

Создатели сериала по мотивам трагедии подчеркивают, что российскому зрителю впервые будут показаны дневники с записями членов туротряда, сделанными незадолго до смерти.

«Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам. По ходу следствия наш главный герой — майор КГБ — изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок. Таким образом, наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос — что случилось со студентами на горе Холатчахль», — говорится в пресс-релизе.

Продюсер также отметил, что для большего погружения в атмосферу событий в документальном сериале будут воссозданы две сюжетные линии. Одна из которых расскажет о самом восхождении группы Дятлова, другая — о ходе расследования.

Одна из самых ужасных и загадочных трагедий в России произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова совершала поход на лыжах по Северному Уралу. Предполагалось, что за 18 дней экспедиции они пройдут около 300 километров с восхождением на две вершины. Но осуществиться этому было не суждено.

Спустя месяц после начала поисков без вести пропавших, на склоне одного из перевалов была найдена разрезанная палатка. Вокруг нее — пять обледеневших трупов. Тела остальных погибших обнаружили лишь в мае.

Вокруг трагической гибели студентов и их руководителя строились немыслимые легенды. Однако установить, что именно послужило тому причиной, так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении неизвестных видео с жертвами перевала Дятлова.