Обнаружены неизвестные видео с жертвами перевала Дятлова

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Яна Вахрушева
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Участники роковой экспедиции попали на видеопленку во время визита Индиры Ганди в СССР.

Обнаружены неизвестные видео с жертвами перевала Дятлова

Фото: ТАСС / URA.RU

Тема трагедии на перевале Дятлова не перестает быть актуальной даже в 2020-м. Виртуальный археолог Валентин Дегтерев обнаружил участников экспедиции на архивных кадров времен СССР, сообщает Утро.ру. На первом видео во время официального визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди в Свердловск (Екатеринбург), Дегтереву удалось рассмотреть лица Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой. Девушки стояли в толпе, сопровождающей кортеж индийского премьера. Событие произошло в июне 1955-м, когда им было 17 — 18 лет. Через четыре года Колмогорова и Дубинина оправились на перевал в составе группы Игоря Дятлова и погибли.

На втором видео времен Великой Отечественной войны, исследователю темы трагедии удалось опознать Семена Золоторева. Он попал на исторические кадры, сделанные в Берлине в 1945-м: будущий дятловец шагал среди других солдат с медалью на груди. Валентин Дегтерев предположил, что Золотореве была надета медаль за оборону Сталинграда.

Трагическое событие, которое попало в поле зрение общественности спустя 50 лет, произошло в ночь на 2 февраля 1959-го на севере Свердловской области. Туристическая группа из девяти человек совершала поход на лыжах по Северному Уралу. Экспедицией руководил Игорь Дятлов, в честь которого и назвали перевал. Группа погибла при загадочных обстоятельствах, которые полностью не раскрыты до сих пор.

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