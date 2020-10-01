«Какая спелая»: возлюбленная Данилы Козловского похвасталась своими формами

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Василий Заика
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Актриса Ольга Зуева выложила в сеть фото, которое не оставило подписчиков равнодушными.

Фото, видео: Instagram @_olyazueva

Возлюбленная и мать дочери Данилы Козловского Ольга Зуева в своем аккаунте в Instagram похвасталась формами. 33-летняя звезда фильма «Тренер» выложила в сеть снимок, на котором позирует на улице со своей собакой Грушей. Глубокий вырез на платье знаменитости «бросает в глаза» ее аппетитную грудь.

Instagram @_olyazueva

Многочисленные подписчики отметили, что Ольга Зуева находится в изумительной форме после родов. Раздел комментариев под публикацией быстро заполнился восторженными комплиментами.

«Надо же! Как налились»

«Дар речи пропал!»

«Была такой худышкой! А теперь такие славные грудки»

«Есть на что взглянуть»

«Ух, какая спелая, просто вишенка», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зуева показала подросшую дочку от Данилы Козловского.

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