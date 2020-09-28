Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочку Оду Валентину от актера Данилы Козловского у себя на странице в Instagram. Обе находятся в США, где девочка родилась в марте 2020 года.

«Выходные», — подписала Зуева живописный снимок.

На фото маленькая Ода сидит спиной к камере у бассейна на фоне реки и гор деревушки Колд-Спринг в штате Нью-Йорк. Рядом с ней примостилась верная собака Груша — домашняя любимица Ольги Зуевой.

Подписчики молодой мамы очень обрадовались столь редкому для нее снимку.

«Боже, как быстро летит время! Вот тебе и человечек!»;

«Девочки!»;

«Девочка и собака. Очень красивое фото!» — написали они в комментариях.

Instagram @_olyazueva

Ольга Зуева большую часть года проводит в Америке, там же решила и рожать первенца. Козловский работает в России, он летал к ней незадолго до родов и оставался с возлюбленной и дочкой несколько месяцев. Летом актер вернулся в Москву, а вскоре появились слухи о служебном романе между ним и актрисой Оксаной Акиньшиной.

Никто из звездного треугольника эту информацию не комментирует. Поэтому в сети уже появилась теория, что Акиньшина и Козловский только изображают отношения для продвижения совместного проекта «Чернобыль», пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение нумеролога, имеет ли потенциальный роман Акиньшиной и Козловского.