«Девочка и собака» — Зуева показала подросшую дочку от Данилы Козловского — фото
В последнее время ходят слухи о расставании молодых родителей из-за романа артиста с актрисой Оксаной Акиньшиной.
Фото, видео: Instagram @_olyazueva
Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочку Оду Валентину от актера Данилы Козловского у себя на странице в Instagram. Обе находятся в США, где девочка родилась в марте 2020 года.
«Выходные», — подписала Зуева живописный снимок.
На фото маленькая Ода сидит спиной к камере у бассейна на фоне реки и гор деревушки Колд-Спринг в штате Нью-Йорк. Рядом с ней примостилась верная собака Груша — домашняя любимица Ольги Зуевой.
Подписчики молодой мамы очень обрадовались столь редкому для нее снимку.
«Боже, как быстро летит время! Вот тебе и человечек!»;
«Девочки!»;
«Девочка и собака. Очень красивое фото!» — написали они в комментариях.
Ольга Зуева большую часть года проводит в Америке, там же решила и рожать первенца. Козловский работает в России, он летал к ней незадолго до родов и оставался с возлюбленной и дочкой несколько месяцев. Летом актер вернулся в Москву, а вскоре появились слухи о служебном романе между ним и актрисой Оксаной Акиньшиной.
Никто из звездного треугольника эту информацию не комментирует. Поэтому в сети уже появилась теория, что Акиньшина и Козловский только изображают отношения для продвижения совместного проекта «Чернобыль», пишет «Экспресс газета».
Ранее 5-tv.ru приводил мнение нумеролога, имеет ли потенциальный роман Акиньшиной и Козловского.
Читайте также
71%
1.85 91.48
1.82
Нашли ошибку?