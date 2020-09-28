«Девочка и собака» — Зуева показала подросшую дочку от Данилы Козловского — фото

|
Анастасия Шадская
924

В последнее время ходят слухи о расставании молодых родителей из-за романа артиста с актрисой Оксаной Акиньшиной.

Фото, видео: Instagram @_olyazueva

Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочку Оду Валентину от актера Данилы Козловского у себя на странице в Instagram. Обе находятся в США, где девочка родилась в марте 2020 года.

«Выходные», — подписала Зуева живописный снимок.

На фото маленькая Ода сидит спиной к камере у бассейна на фоне реки и гор деревушки Колд-Спринг в штате Нью-Йорк. Рядом с ней примостилась верная собака Груша — домашняя любимица Ольги Зуевой.

Подписчики молодой мамы очень обрадовались столь редкому для нее снимку.

«Боже, как быстро летит время! Вот тебе и человечек!»;

«Девочки!»;

«Девочка и собака. Очень красивое фото!» — написали они в комментариях.

Instagram @_olyazueva

Ольга Зуева большую часть года проводит в Америке, там же решила и рожать первенца. Козловский работает в России, он летал к ней незадолго до родов и оставался с возлюбленной и дочкой несколько месяцев. Летом актер вернулся в Москву, а вскоре появились слухи о служебном романе между ним и актрисой Оксаной Акиньшиной.

Никто из звездного треугольника эту информацию не комментирует. Поэтому в сети уже появилась теория, что Акиньшина и Козловский только изображают отношения для продвижения совместного проекта «Чернобыль», пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение нумеролога, имеет ли потенциальный роман Акиньшиной и Козловского.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.67
1.85 91.48
1.82
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

20:11
Путин оценил роль Государственного совета в системе власти России
20:00
«Расслабляться нельзя!» — Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
19:53
Любовь к маринованным огурцам заставила жену Петросяна «обняться с белым другом»
19:41
Стало известно, где и когда похоронят Тесака
19:33
Сыну экс-губернатора Иркутской области предъявили обвинение в мошенничестве
19:25
«Зарядила бутылкой в ухо»: внучка Гурченко попала в больницу после драки с фотомоделью

Сейчас читают

«Она должна согласиться!» — известный боксер объяснила, почему вызвала Бузову на ринг
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок