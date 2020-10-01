Западные эксперты признали мощь российской армии

Эксперты лондонского Международного института стратегических исследований признали мощь российской армии. Результаты соответствующей оценки аналитиков опубликовало агентство Bloomberg.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ в настоящий момент находятся на самом высоком уровне боеспособности со времен окончания холодной войны. Благодаря проведенным реформам и инвестициям значительно вырос ядерный арсенал, отмечены улучшения в Воздушно-космических силах. Также западные эксперты заметили прогресс в боеготовности сухопутных подразделений и работу по обновлению «парка» судов Военно-морского флота.

Аналитики констатируют, что российские вооруженные силы сейчас представляют собой действенный военный инструмент. По их словам, в Москве открыто демонстрируют готовность использования потенциала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в осенний призыв в армию отправятся 128 тысяч граждан РФ.