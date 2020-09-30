В осенний призыв в армию отправятся 128 тысяч граждан РФ

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Марина Неруцких
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Президент России Владимир Путин подписал приказ о призыве в октябре–декабре 2020 года.

В осенний призыв в армию отправятся 128 тысяч граждан РФ

Фото: ТАСС / Афонина Елена

В России 1 октября начнется осенний призыв. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, на военную службу должны будут отправиться 128 тысяч молодых людей.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом<…> призыву на военную службу, в количестве 128 000 человек», — говорится в указе.

Весной на военную службу в России призывали 135 тысяч новобранцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в условиях пандемии новобранцы принимали присягу

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