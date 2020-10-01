«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой

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Татьяна Меркер
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По слухам, звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская поделилась радостными вестями с подписчиками своего микроблога в Instagram. Она опубликовала фотографии с маленьким сыном в пеленальном конвертике и сообщила, что в их семье случилось пополнение.

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — подписала серию кадров Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

По слухам, звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом говорила и сама звезда в интервью с Ксенией Собчак на ее YouTube-канале. Маленький Арсений стал вторым совместным ребенком Плющенко и Рудковской. От первого брака у знаменитого фигуриста остался 14-летний сын. Сама Яна в союзе с бизнесменом Виктором Батуриным родила еще двоих сыновей.

Снимки в аккаунте звезды вызвали у фолловеров массу вопросов. Юзеры удивлялись, почему у Яны не было «беременного» живота и когда молодая мама «успела родить». В комментариях под публикацией они стали наперебой задавать родителям вопросы, забывая банально поздравить их с радостным событием.

«Когда успели?»

«Она была беременной что-ли?»

«Как Яна смогла спрятать живот?» — удивлялись фанаты.

Некоторые принялись размышлять, поладит ли с ребенком его старший брат Александр, а также уже напророчили Арсению славу не меньше, чем у Гном Гномыча.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко.

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