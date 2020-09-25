Яна Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

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Татьяна Меркер
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Фанаты вновь усомнились в образцовых отношениях знаменитостей.

Яна Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

После значимого скандала в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана), а также вскрывшейся измене шоумена, многие усомнились в правдивости идеальных отношений звездных пар. В неверности заподозрили и других российских селебрити, которые долгие годы состоят в образцовых браках. Снова стали судачить и об изменах Евгения Плющенко, что поспешила прокомментировать его жена Яна Рудковская.

Продюсер Димы Билана считает, что эта история была кем-то очень сильно раздута. На самом деле муж не давал поводов усомниться в своей верности. 

«Это просто невозможно, априори невозможно. Я уверена в нем на 100%, так же, как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек. Он не будет обманывать», — заявила Рудковская на съемках выпуска популярного YouTube-шоу.

Теледива убеждена, что после венчания не может быть и речи об изменах своему партнеру, а они с мужем уже скрепили свой союз в церкви.

В рамках этого же шоу сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Мальчик попросил президента, чтобы тот оградил его от «гадостей» в прессе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудковская объяснила обращение Гном Гномыча к Путину.

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