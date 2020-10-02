«Уже перецеловались со всеми»: на открытии Московского международного кинофестиваля артисты забыли о пандемии

В столице открылся Московский кинофестиваль. Престижный смотр перенесли на осень из-за пандемии. Программу пришлось менять, потому что многие иностранные гости не смогли приехать. Звезды российского кино прошли по красной дорожке — и не скрывали, что во время ограничений очень скучали по общению с коллегами.

«Мы уже перецеловались со всеми, если честно. Мы пришли, забыли, что вообще есть пандемия какая-то. Начали обниматься, нам говорят — нельзя! Ну ладно. Нам казалось, в кино можно все», — рассказал актер Виктор Васильев.

«Немножечко ощущаешь себя героем какого-то фильма катастрофы, видя всех в масках, и такая атмосфера немножечко напряженная. Поэтому хочется все-таки, несмотря ни на что, праздника и хороших добрых фильмов о любви», — призналась заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.

В основном конкурсе четыре российских фильма, в том числе «Гипноз» Валерия Тодоровского и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Председатель жюри в этом году режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.